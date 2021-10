Tennis, Campionato Nazionale a squadre A1 maschile terza giornata: lo Sporting ospita la capolista Torre del Greco

ADV





Secondo impegno casalingo per lo Sporting Club Sassuolo, avversario di turno di domenica prossima, il New Tennis Torre del Greco.

Gli atleti del sodalizio sassolese tenteranno in tutti i modi di fermare i campani che, con un pareggio e una vittoria si trovano al primo posto del girone 2 con 4 punti, a sole due lunghezze di vantaggio dai sassolesi.

Il fattore campo sarà fondamentale. Giocare in casa sul temutissimo bolltex, lo Sporting è l’unico club del girone a giocare su superficie sintetica, è di fatto un’arma in più che i sassolesi cercheranno di sfruttare al meglio. Aggiungiamo il caldissimo pubblico di casa che segue regolarmente la squadra sassolese, e le condizioni per fare bene ci potrebbero essere tutte.

Per quanto riguarda le formazioni, nulla di certo è trapelato. Per i campani, probabile la presenza di uno dei due spagnoli, Roberto Bautista Agut (nr. 20 ATP) e Pedro Martinez Portero (nr. 60 ATP) oltre a Moroni, Pellegrino e Brancaccio tutti entro i 400 al mondo.

Per la formazione sassolese, agli ordini del capitano Simone Gentili, confermati Stefano Napolitano, Enrico Dalla Valle, Michele Vianello, Federico Bondioli, Giulio Mazzoli e Mattia Ricci.

Ricordiamo che gli incontri della serie A1 maschile si disputeranno nella struttura indoor dello Sporting Club Sassuolo in Via Vandelli a San Michele dei Mucchietti con inizio alle ore 10. L’ingresso, in base alle ultime disposizioni governative, sarà contingentato e per poter accedere alla struttura sarà necessario esibire il green pass valido.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile seguire in diretta l’andamento degli incontri mediante la pagina dedicata sul sito www.sportingclubsassuolo.it o in alternativa su www.federtennis.it alla sezione Live Score.