Vede i Carabinieri e ingoia le dosi di cocaina. Due giovani arrestati dai carabinieri a Sassuolo

Nel tardo pomeriggio di giovedì 21 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle droghe tra i giovani, hanno tratto in arreso in flagranza di reato due persone che detenevano dosi di hashish e cocaina destinate allo spaccio.

Il controllo è avvenuto a Sassuolo, nella zona di Piazza Tien An Men, dove i Carabinieri hanno fermato due stranieri, trovati in possesso di 20 gr. di hashish e 4 di cocaina. I due, un 21 e un 23 enne, alla vista dei Carabinieri si sono dati alla fuga venendo poco dopo bloccati e tratti in arresto. Uno dei due, per evitare di farsi sorprendere con la droga, ha ingerito tre dosi di cocaina. Immediato l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale, dove i sanitari sono riusciti a recuperare i tre involucri.

Tale controllo rientra nell’ambito di una più ampia programmazione di servizi, predisposta dal Comando Compagnia Carabinieri di Sassuolo presso i luoghi di aggregazione giovanile, volta a prevenire e contrastare la diffusione delle droghe. Nel corso di tali servizi, già nei giorni scorsi, in Maranello, altri giovani erano stati controllati e successivamente arrestati poiché trovati in possesso di dosi di cocaina e crack. Condotti questa mattina davanti al Giudice per il processo con rito direttissimo, per i due è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Modena e Reggio Emilia.