Un Oro e un Bronzo per Unimore ai CNU di canoa, kayak e canottaggio 2021

Nella prima giornata dei Campionati Nazionali Universitari maschili e femminili di canoa, kayak e canottaggio, che si stanno tenendo a Sabaudia con duecentocinquanta atleti e atlete in gara, Unimore e Cus Mo.Re hanno conquistato due medaglie.

La studentessa e atleta dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia Valentina Rodini, medaglia d’oro a Tokyo 2020, ha vinto la medaglia d’oro nel singolo femminile di canottaggio col tempo di 07:49:44. La studentessa e atleta Unimore Lucrezia Zironi ha conquistato invece la medaglia di bronzo nei 500 m femminili Kayak col tempo di 1′ 58 “21.

A rappresentare Unimore e Cus Mo.re c’era anche lo studente e atleta Dario De Carolis, che in gara nei 1000M canoa si è posizionato settimo.

“Ringrazio a nome di tutta la nostra comunità accademica Valentina Rodini e Lucrezia Zironi, che hanno voluto impegnarsi per vincere una medaglia indossando la maglia di Unimore e del CusMore – commenta la Prof.ssa Isabella Morlini, delegata del Rettore Unimore per lo Sport. A loro e a Dario De Carolis, che ha fatto parte della nostra rappresentanza, vanno le mie più sentite congratulazioni. Dopo un anno di lezioni da remoto e allenamenti e competizioni a porte chiuse, questo primo appuntamento dei CNU spero possa essere l’inizio di una ritrovata normalità sia in ambito accademico, con lezioni ed esami in presenza, sia in ambito sportivo, con allenamenti e gare senza restrizioni.”

