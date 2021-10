Cadelbosco Sopra, 70enne arrestato per omicidio

ADV





Nel corso della notte i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, unitamente ai colleghi della Nucleo Operativo della compagnia di Guastalla e della stazione di Castelnovo Sotto, hanno arrestato per i reati di omicidio, ricettazione e porto illegale di armi e munizioni il 70enne D.S., nativo di Cutro (KR) e residente a Cadelbosco Sopra, gestore dell’autofficina di ricambi pneumatici Dante Gomme ubicata in via Verga a Cadelbosco Sopra.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alle 15.30 di ieri all’interno dei locali dell’autofficina, nel corso di una lite scaturita per motivi ancora in corso di accertamento, ha colpito mortalmente con un colpo di pistola Salvatore Silipo 28enne nativo di Crotone e abitante a Gualtieri, deceduto sul colpo. L’omicida è stato bloccato da due carabinieri di una pattuglia della stazione di Castelnovo Sotto che, in transito in prossimità dell’autofficina, allertati dalla presenza in strada di un parente della vittima, dopo aver richiesto supporto alla centrale operativa, sono entrati nei locali della ditta dove lo hanno bloccato. I due giovani carabinieri che stavano transitano verso Reggio Emilia, dove avrebbero intrapreso servizio di ordine pubblico allo stadio, sono stati attirati dalle urla del cugino che era appena fuggito. Consapevoli del pericolo, non hanno esitato a portarsi presso l’officina dove hanno individuato e disarmato l’omicida che ancora aveva l’arma in tasca.

La pistola revolver Smith e Wesson cal. 44 magnum, illegalmente detenuta, risultata rubata, è stata sequestrata unitamente a 18 colpi di cui uno esploso. La salma è stata posta a disposizione della Procura reggiana che coordina le indagini. L’arrestato è stato associato al carcere di Reggio Emilia. Nella nottata l’uomo, interrogato negli uffici del nucleo Investigativo a Reggio dal PM dott.ssa Giannusa alla presenza del legale, si è avvalso della facoltà di non rispondere.