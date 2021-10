ADV





Cielo velato al mattino con aumento della nuvolosità a partire dai settori centro occidentali, in estensione al resto della Regione nel corso del pomeriggio. Possibili piogge in Romagna nella notte. Temperature minime in diminuzione tra 7 e 8 gradi nei centri urbani, fino a 5 gradi nelle aree extraurbane. In lieve diminuzione anche i valori massimi tra 14 e 16 gradi. Venti deboli occidentali, tendenti a provenire da est sui settori costieri dal pomeriggio. Mare calmo o poco mosso.

(Arpae)