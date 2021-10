L’Azienda USL di Reggio Emilia attiva un servizio di tamponi antigenici rapidi a pagamento in tutti i distretti della provincia

ADV





L’Azienda USL attiva un servizio di tamponi antigenici rapidi a pagamento, al costo di 15 euro, per contribuire a dare risposta alle nuove esigenze dovute alla necessità di avere il Green Pass per partecipare alla vita sociale e lavorativa.

E’ possibile prenotare tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, CUPWEB, sportello CUP, alle segreterie dei medici di medicina generale abilitati alla prenotazione con MEDICUP, con le sole eccezioni di farmacie e CUPTEL che non prenotano questo test.

Il ticket deve essere pagato prima dell’effettuazione del test e nel caso in cui l’esame non risulti pagato l’Azienda si riserva di non effettuare il test. E’ inoltre necessario disdire in caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento, infatti in caso di mancata presentazione verrà addebitato l’intero importo del ticket.

Per disdire l’appuntamento telefonare al numero 800 011 328 inserendo anno e numero di prenotazione, oppure utilizzare il sito www.cupweb.it o la APP ER Salute oppure recarsi allo sportello CUP.

Le prenotazioni sono aperte da domani, martedì 26 ottobre ed i primi appuntamenti saranno disponibili da giovedì 28 ottobre.

Dopo avere mostrato la ricevuta di pagamento e una volta eseguito il tampone, il cittadino riceverà, di norma entro un’ora, un sms con un link da cui scaricare l’esito. Dopo qualche ora il Ministero invierà il Green Pass.

I tamponi vengono effettuati in tutti i Distretti e in particolare a:

Reggio Emilia , Drive all’ingresso del Campus San Lazzaro, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.00 (sede dedicata esclusivamente ai tamponi a pagamento)

, Drive all’ingresso del Campus San Lazzaro, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.00 (sede dedicata esclusivamente ai tamponi a pagamento) Castelnovo ne’ Monti Drive sede dei Comuni dell’Appennino, il martedì e giovedì dalle 10.30 alle 13.30

Drive sede dei Comuni dell’Appennino, il martedì e giovedì dalle 10.30 alle 13.30 Correggio Drive presso Pronto Soccorso, il martedì e giovedì dalle 12.00 alle 15.30

Drive presso Pronto Soccorso, il martedì e giovedì dalle 12.00 alle 15.30 Guastalla Drive Piazzale donatori di sangue, il martedì e giovedì dalle 13.30 alle 16.00

Drive Piazzale donatori di sangue, il martedì e giovedì dalle 13.30 alle 16.00 Montecchio Drive presso Pronto Soccorso, il giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Drive presso Pronto Soccorso, il giovedì dalle 14.00 alle 17.00 Scandiano Drive Croce Rossa, il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00.

L’articolazione delle giornate e fasce orarie potrà essere soggetta a variazioni in base all’andamento della domanda.