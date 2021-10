Sciopero generale ad oltranza dal 21 al 31 ottobre proclamato dalla FISI

ADV





La FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, ad oltranza dalle ore 00:01 del giorno 21/10/2021 alle ore 23:59 del giorno 31/10/2021.

Per la giornata del 28/10/2021 l’Associazione Sindacale SMART WORKERS UNION ha proclamato lo sciopero di tutto il personale amministrativo dei Comparti Scuola e Sanità e dei Medici che operano con il sistema di telemedicina.

Come prevedono le norme vigenti, spiegano in una nota AOU e AUSL Modena, saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti all’adesione allo sciopero.