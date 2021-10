Incidente Sindaco Menani, gli auguri di pronta guarigione

ADV





Al sindaco di Sassuolo, Gianfrancesco Menani, rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale, facciamo i migliori auguri per una pronta ripresa. A lui vogliamo esprimere il massimo sostegno e la più profonda vicinanza, personali e a nome della Lega, e auspichiamo che si possa rimettere quanto prima e al meglio. Così Andrea Ostellari, Commissario Lega Emilia Salvini Premier e Davide Romani referente provinciale Lega Salvini Premier.

Il Partito Democratico di Sassuolo, appreso dell’incidente stradale che ha coinvolto il Sindaco Giuseppe Menani, rivolge allo stesso i migliori auguri di pronta e veloce guarigione.

Il Circolo Fratelli d’Italia di Sassuolo rivolge i propri migliori auguri al sindaco Menani, rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale. Siamo certi che continuerà a combattere per la guarigione e per la città. Forza Francesco!