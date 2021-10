Sbarra giovedì a Modena per elezione nuovo segretario Cisl Emilia Centrale

Il segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra sarà a Modena dopodomani – giovedì 28 ottobre – per intervenire al consiglio generale della Cisl Emilia Centrale.

Il “parlamentino interno” del sindacato di palazzo Europa è convocato alle 9:30 per avviare il percorso che nella prossima primavera porterà al terzo congresso della Cisl Emilia Centrale.

Il momento clou della mattinata saranno le dimissioni del segretario generale William Ballotta, eletto l’8 ottobre nella segreteria regionale Cisl, e l’elezione del suo successore.

Oltre a Sbarra, sarà presente anche il segretario generale Cisl Emilia-Romagna Filippo Pieri.

«Il consiglio generale del 28 ottobre rappresenta un momento particolarmente importante per la nostra organizzazione – dichiara Ballotta – Eleggeremo il nuovo segretario generale della Cisl Emilia Centrale alla presenza del nostro segretario nazionale Sbarra, che ci darà spunti di riflessione utili per affrontare non solo la nostra fase congressuale, ma anche la delicata fase del nostro Paese che sta cercando di uscire dall’emergenza sanitaria».