Fino al 2 novembre orario continuato nel cimitero urbano di Carpi

L’Amministrazione comunale informa che, in occasione dell’imminente commemorazione dei defunti, il cimitero urbano di Carpi resterà aperto alcuni giorni con orario continuato: dalle ore 8:30 alle 18 da domani, giovedì 28, a domenica 31 ottobre compresi; e dalle 8:30 alle 17:00 lunedì 1 e martedì 2 novembre, per il ritorno all’ora solare e conseguente entrata in vigore dell’orario invernale.

Da mercoledì 3 novembre il cimitero urbano riprenderà l’abituale apertura “spezzata” 8:30-12:30 e 14:00-17:00.

Si ricorda che all’area cimiteriale è obbligatorio l’utilizzo della mascherina quando non è possibile mantenere un’adeguata distanza interpersonale.

L’Amministrazione comunica inoltre che adotterà i provvedimenti del caso per contrastare l’abusivismo commerciale che spesso si presenta in queste ricorrenze, e al tempo stesso invita i cittadini a servirsi solo di venditori autorizzati.