Si è conclusa la manutenzione straordinaria delle strade “bianche” di Campogalliano

Estese per oltre sette chilometri in diverse aree del territorio, queste arterie non asfaltate necessitavano di interventi di risanamento e risagomatura del fondo stradale indispensabili per preservarne l’integrità e la percorribilità.

In fase di conclusione invece la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali, per le quali è necessario il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale. Nello specifico la manutenzione riguarda: via Corta, via Rubiera, via Mozart, via Toscanini, via Perosi, piazzale 9 Gennaio, via Rustichelli, via Chiesa Saliceto, via Vecchia, via Del Passatore. Oltre a questi lavori, in programma anche a alcuni interventi straordinari su buche e avvallamenti localizzati nelle seguenti vie: via Berlinguer, via Grieco, via Turci, via Mattei, piazzale Della Costituzione, via Del Passatore, piazzale Delle Nazioni.

Questo il commento della sindaca Paola Guerzoni: “Siamo nel pieno di importanti opere – alcune già concluse – indispensabili per la sicurezza, la riqualificazione estetica e la tutela ambientale della nostra comunità. Nello specifico, questa manutenzione straordinaria delle cosiddette strade “bianche”, è un’operazione che da molti anni non veniva eseguita e che restituisce, a chi percorre in auto il nostro territorio, strade più sicure”.