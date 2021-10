Spaccio di droga nel distretto ceramico, ancora un arresto dei carabinieri

ADV





Continua il controllo del territorio da parte dei Carabinieri per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle zone sensibili del distretto ceramico.

Nel corso della notte, a Fiorano Modenese, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un 33enne del luogo che, sottoposto a perquisizione dopo aver spacciato una dose di sostanza stupefacente, è stato trovato in possesso di oltre 65 gr di hashish e della somma in denaro contante di 160€ provento dell’attività di spaccio.