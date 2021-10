Martedì 2 novembre al via le somministrazioni presso l'ambulatorio vaccinale dell'Autostazione di Bologna

Bologna, vaccinazione antinfluenzale per operatori essenziali

Aperte le prenotazioni online per Forze dell’Ordine, Protezione civile, operatori sanitari e socio-sanitari di strutture private e accreditate, personale scolastico, dei trasporti e delle poste, personale di allevamenti e macelli, donatori di sangue e volontari dei servizi sanitari di emergenza

“È tempo di influenza, è ora del vaccino”. Oltre agli over60 e alle persone a rischio per patologia – le quali possono vaccinarsi presso il proprio Medico di Medicina Generale – la campagna di vaccinazione regionale contro l’influenza, avviata il 25 ottobre, è rivolta anche a tutti gli operatori dei servizi pubblici di primario interesse collettivo e al personale a rischio per esposizione lavorativa.

Da martedì 2 novembre, per chi rientra in queste categorie sarà possibile vaccinarsi gratuitamente contro l’influenza presso l’ambulatorio vaccinale allestito nei locali dell’Autostazione di Bologna in piazza XX settembre 6, dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18.30, prenotandosi al link https://tinyurl.com/VaxInfluenzaAutostazione .

Le categorie interessate comprendono:

personale delle Forze dell’Ordine

operatori della Protezione civile

medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali private e accreditate

personale di asili nido, scuole dell’infanzia e dell’obbligo

personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni

personale di allevamenti e macelli

donatori di sangue

volontari dei servizi sanitari di emergenza.

Inoltre, come previsto dalle indicazioni regionali, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata anche alle donne in gravidanza. Ad esse sono dedicate le sedute settimanali il lunedì mattina presso l’ambulatorio in Autostazione nell’ambito della campagna di vaccinazione contro la pertosse già attiva, con prenotazione al link https://tinyurl.com/VacciniAutostazioneBo .