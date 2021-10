La valorizzazione dell’empowerment femminile nel Distretto ceramico

ADV





Questo progetto per le Pari Opportunità che ha come capofila il Comune di Sassuolo, è stato finanziato quasi interamente per un importo di 39.832€ dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dai Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese e Formigine. L’iniziativa vanta un ampio e solido partenariato con la partecipazione di CNA, Lapam, Confcommercio, Confesercenti, CGIL, Cà Bella, 4 Hub, l’Associazione Donne e Giustizia, Stars&Cows e Nuova Cerform in qualità di partners tecnici.

L’imprenditoria femminile è uno dei settori strategici da promuovere e da rilanciare, la partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e l’eliminazione dei divari di genere rappresentano delle condizioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di piena occupazione, coesione sociale, crescita economica di lungo periodo e di uno sviluppo sostenibile nella società.

Attualmente si contano circa 1,3 milioni di imprese femminili in Italia pari al 22% del totale (Confcommercio 08.03.2021), che danno lavoro a quasi 3 milioni di persone, ma dopo anni in cui le imprese femminili segnavano crescite superiori alle imprese maschili, nel corso del 2020 questa maggiore velocità si è praticamente annullata, dimostrando così che le donne stanno pagando il conto più salato della crisi innescata dal Covid19. In termini relativi anche in Emilia-Romagna i dati non si discostano dal panorama nazionale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio dove purtroppo continuano a persistere scenari di disparità nelle opportunità, nelle possibilità di carriera e nei salari.

L’obiettivo del progetto è permettere alle partecipanti di sfruttare gli strumenti digitali per promuovere la propria idea d’impresa e il proprio progetto, creare un curriculum perfetto e affrontare al meglio il colloquio di selezione, scoprire i nuovi mestieri e i lavori del futuro, avere una visione del panorama del lavoro attuale e delle competenze più richieste dal mercato, utilizzare strumenti strategici e finanziari per creare il proprio progetto imprenditoriale, acquisire competenze in materia fiscale, normativa e legale a supporto della propria idea d’impresa o della consapevolezza in merito alle norme che tutelano le donne nel mondo del lavoro, gestire in maniera autonoma il proprio patrimonio e investire nei mercati azionari.

Sono aperte le iscrizioni per il percorso di formazione gratuita che punta ad aumentare l’empowerment femminile nel distretto ceramico per favorire la partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e l’eliminazione dei divari di genere che rappresentano delle condizioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di piena occupazione, coesione sociale, crescita economica di lungo periodo e di uno sviluppo sostenibile nella società.

Fino a 94 ore gratuite di formazione per donne che desiderano trasformare la propria idea d’impresa in realtà, avviare il proprio progetto imprenditoriale, dare vita alla propria startup, entrare in azienda, apprendere nuove abilità e competenze “skills” indispensabili per il mondo del lavoro.

I 10 workshop formativi proposti sono modulabili sulla base delle necessità e delle vocazioni delle partecipanti ed ogni percorso ha una durata variabile dalle 6 alle 12 ore. Al termine del progetto è previsto un evento finale con creazione di una community per implementare il network tra le partecipanti e gli attori coinvolti.

Si prevedono due edizioni, la prima tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2021 mentre la seconda nel 2022.

I percorsi formativi si terranno in presenza presso la sede di Stars&Cows e Nuova Cerform in Via della Stazione 41 Fiorano Modenese (MO) salvo disposizioni in materia anti Covid19.

Per iscriversi è necessario compilare il form presente al seguente link: https://forms.gle/fy7bLeicjcp8Xt6u8

Dettagli in merito ai corsi e ai contenuti sono disponibili al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-vlU-K6yatSWC9FIzS0pQwxiVS0uhWzD?usp=sharing

Per maggiori dettagli sui corsi e sulle modalità di iscrizione scrivere a info@starsandcows.com