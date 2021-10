Festa di Halloween del Sassuolo Calcio al Mapei Stadium

ADV





Domenica 31 Ottobre al Mapei Stadium in occasione di Sassuolo-Empoli ci sarà la festa di Halloween del Sassuolo Calcio. Sono previste tante sorprese!

Ai più piccoli che si presenteranno in maschera saranno distribuite caramelle in stile dolcetto o scherzetto! Inoltre giocheremo con tutti a un “Indovina chi” molto speciale e attenzione ai maxischermi perché le vostre reazioni saranno riprese in diretta!

Per partecipare all’Indovina chi, sarà necessario inviare via sms al 348-4001111 il nome del giocatore che comparirà sui maxischermi in versione Halloween. In palio c’è la sua divisa ufficiale!