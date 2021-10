ADV





Incendio del tetto di un’abitazione oggi in via della Resistenza a Cervarezza. Due i nuclei familiari, per per un totale di 7 persone, che dovranno trovare altra sistemazione, essendo l’edificio reso non fruibile. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Castelnovo Monti e l’autoscala dalla centrale, i carabinieri di Collagna. Sopralluogo anche del sindaco che si sta adoperando per trovare una sistemazione agli occupanti.