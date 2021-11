Giovedì notte in A1 chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A15 e Parma, verso Bologna

ADV





Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A15 e Parma, verso Bologna.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A15 Parma-La Spezia, si dovrà uscire alla stazione di Parma ovest, percorrere la SS9 Via Emilia e successivamente la SP343, uscire allo svincolo 6 bis “Viale Europa” e rientrare sulla A1 alla stazione di Parma, per proseguire poi in direzione di Bologna.