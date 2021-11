Asfaltatura della rotatoria fra le vie Morbidina e Terracini a Carpi

ADV





L’Amministrazione comunale informa che oggi e domani, mercoledì 3 novembre, sono in programma i lavori di rifacimento della pavimentazione in asfalto, per completare l’intervento di costruzione della nuova rotatoria tra le vie Morbidina e Terracini.

I lavori saranno eseguiti nella fascia oraria 8:30-18:30 e salvo imprevisti o avverse condizioni meteorologiche si concluderanno nella giornata di domani.

Il traffico sarà gestito dagli addetti, a senso unico alternato secondo indicazioni presenti in loco.