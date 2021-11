Nuovi orari per i bagni pubblici in centro storico a Modena

Con la piena funzionalità dell’ascensore del nuovo Diurno di piazza Mazzini, da lunedì 8 novembre cambiano gli orari dei bagni pubblici a pagamento in centro storico a Modena.

I bagni del nuovo Diurno saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 17 alle 21, mentre alla domenica e nei festivi l’apertura sarà più ampia: dalle 14 alle 21.

In piazza XX Settembre, invece, dal lunedì al giovedì l’apertura sarà dalle 8.30 alle 17, al venerdì e al sabato dalle 8.30 alle 23, alla domenica e nei festivi dalle 9.30 alle 13.30.

La tariffa per l’utilizzo dei bagni non cambia: 50 centesimi. Il sistema è automatico quindi servono le monetine in tagli da 10, 20 o 50 centesimi; il sistema non dà resto. L’accesso è gratuito per persone con disabilità.