Mercoledì 3 novembre gli Sportelli anagrafici di piazza Casotti apriranno in anticipo, ovvero alle ore 8,15 (non alle 11, come ogni primo mercoledì del mese) e saranno aperti fino alle 12,30.

Per esigenze di formazione del personale, giovedì 4 novembre gli stessi Sportelli anagrafici di piazza Casotti apriranno invece alle ore 11.