I numeri della postazione 118 di Calderara di Reno: in 6 mesi 1300 interventi dell’ambulanza sul territorio

La postazione 118 di Calderara di Reno è diventata grande. In soli sei mesi il presidio di via Armaroli inaugurato lo scorso 1° maggio, sede di un’ambulanza del 118 e della Croce Rossa, è diventato un punto di riferimento per il Comune di Calderara e l’intero territorio. Lo dicono i numeri forniti da Bologna Soccorso: da sabato 1° maggio a domenica 31 ottobre 2021 l’ambulanza ha effettuato 1.282 interventi, di cui poco meno di un quarto, 307, solo nel Comune di Calderara. Sistemata in posizione strategica perché vicina alle principali arterie del territorio, la postazione è già un presidio conosciuto, e ha permesso in questi sei mesi di risolvere con tempestività situazioni delicate e di urgenza.

«Si tratta di numeri importanti – dice il sindaco Giampiero Falzone, che insieme all’Amministrazione aveva fortemente voluto l’iniziativa -, numeri che dimostrano che la scelta è stata vincente oltre ogni aspettativa. Un bisogno del territorio che questa progettualità ha letto dando una risposta importante e attesa».

Una zona importante, quella in cui sorge il presidio: in via Armaroli, sede del punto ambulanza e poco distante dell’hub vaccinale, verrà realizzato oltre alla Cittadella della sicurezza, con la nuova Caserma dei Carabinieri e il Centro operativo comunale (COC), un vero e proprio polo della sicurezza, un presidio completo per il controllo delle emergenze quando ospiterà, come da programma di mandato, la sede della Protezione Civile e quella della Croce Rossa. «Nei prossimi mesi inoltre – aggiunge il primo cittadino -, grazie alla proficua collaborazione con Bologna Soccorso e Croce Rossa daremo un sostegno all’organizzazione di corsi per la ricerca di nuovi volontari».