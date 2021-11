Tutti i Comuni modenesi conferiscono la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

ADV





Giovedì 4 novembre, durante la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona, in programma dalle ore 9,15 al monumento ai Caduti in via Rimembranze a Modena, nell’ambito delle celebrazioni dell’Unità nazionale e giornata delle Forze armate, il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei consegnerà al Comandante dell’Accademia militare di Modena, generale Davide Scalabrin, una pergamena dove sono riportati tutti i 47 Comuni modenesi che hanno deliberato nelle scorse settimane il conferimento nei rispettivi Consigli comunali.

Il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani, è promossa dal Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e fa parte delle celebrazioni del centenario della traslazione della salma del Milite ignoto all’Altare della Patria a Roma, avvenuta il 4 novembre 1921.