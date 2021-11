Dal Centro Sociale “Coviolo in festa” una donazione alla Pubblica Assistenza per nuove divise

Dal Centro Sociale “Coviolo in festa” una donazione alla Pubblica Assistenza per...

“Quando possiamo ci fa sempre piacere aiutare realtà che operano nel volontariato, in vari settori ma comunque sempre vicine alla collettività: quest’anno, pur nel nostro piccolo, abbiamo scelto la Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia, che presta un’opera di straordinaria importanza ogni giorno dell’anno. E poi il Presidente Rolando Landini viene anche spesso qui da noi a darci una mano come volontario, per cui ci fa doppiamente piacere questa donazione”.

Così il Presidente del Centro Sociale Polivalente “Coviolo in Festa”, Claudio Braglia, commenta la scelta di sostenere la Croce Verde di Reggio Emilia con una donazione che sarà destinata all’acquisto di nuove divise per i volontari.

“Ringrazio il Presidente Braglia e tutte le persone che animano il Centro “Coviolo in Festa”, e che hanno voluto essere vicine alla Croce Verde e quindi alla comunità. Ogni contributo, non mi stancherò mai di ripeterlo, per noi è di grandissima importanza. Le divise dei volontari non sono soltanto una uniforme che rende immediatamente riconoscibili: è un vero e proprio dispositivo di protezione individuale. Serve a garantire l’incolumità degli operatori durante il lavoro sia attraverso la resistenza del tessuto, evitando graffi e lesioni fortuite, sia rendendoli visibili in condizioni di scarsa visibilità. Essendo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze un abbigliamento di uso quotidiano, abbiamo la necessità di sostituirle con una certa frequenza in modo che siano sempre efficienti e adeguate”.