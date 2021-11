Hockey, Rotellistica Scandianese: infortunata la veterana Valeria Calia

ADV





Il primo incontro del girone di ritorno disputato la settimana scorsa contro l’Amatori Lodi non ha lasciato solo le scorie dovute alla sconfitta, ma ha anche “regalato” un infortunio alla veterana del gruppo, Valeria Calia. Valeria infatti, nel tentativo di opporsi ad un tiro, ha subito un forte colpo al piede che le ha procurato la frattura del mignolo del piede destro.

Inizialmente oltre al dolore non sembrava nulla di grave, in un primo momento era stata

diagnosticata una microfrattura, ma un’analisi più approfondita ha evidenziato la frattura.

L’Atleta Materana che da due stagioni è in forza allo Scandiano, proverà comunque a sedersi in panchina.

Questo infortunio proprio non ci voleva visto il mese intenso che aspetta le ragazze.

Un’elenco importante di partite che prevedono anche l’inizio della stagione femminile in

programma il 21 Novembre in casa contro il Matera.

Ma andiamo con ordine: il primo incontro in programma è per sabato 6 novembre alle ore 20,45 sulla pista Lombarda contro i capofila del Seregno.

La formazione Lombarda veleggia in testa, appaiata al Lodi con 15 punti ed una differenza reti di 13 reti di vantaggio rispetto ai rivali dell’ Amatori Lodi con i quali si sono battuti vicendevolmente.

Già la settimana scorsa si era notata la voglia di segnare del Lodi in proiezione classifica e molto probabilmente non sarà diverso col Seregno.

Il Seregno è sicuramente la formazione più matura e attrezzata del girone, costruita in estate per essere pronta anche in caso di ripescaggio in A2, ha fatto una campagna acquisti importante pescando anche in Emilia con il tesseramento di due atleti Mirandolesi provenienti dall’Amatori Modena: Alessandro Jofrè e Marco Malagoli.

Sicuramente sarà una partita durissima, come già lo era stata all’andata, ma sarà tutto fieno da mettere in cascina in vista dei veri obbiettivi stagionali della Rotellistica.

Tornando al mese intenso per le “ragazze”, la lista prevede, già il giorno dopo di ritorno da Seregno, l’impegno a Correggio, alle ore 15, contro l’Under 17 A che è sicuramente fra le favorite per la vincita del girone di Coppa Italia.

Le altre partite del mese registrano la chiusura del girone di serie B di Coppa Italia domenica 14 e 20 novembre con Monza e Roller Lodi e soprattutto il clou femminile con la gara del 21 contro le campionesse d’Italia del Matera.

La Rotellistica, dal canto suo, farà di tutto per cercare di recuperare Valeria Calia e prepararsi al meglio per dare filo da torcere alle Materane e rendere la partita la più avvincente ed equilibrata possibile.

Questa la probabile formazione che Affronterà il Seregno: Greta Ganassi (V. Cap) e Chiara Pisati fra i pali mentre gli esterni saranno Giada Martino (Cap), Hasna Belmkhair, Valeria Calia, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Michael Giardina e Francesco Castaldi. All. Barbieri Massimo