Laboratori creativi natalizi dal 10 novembre al BLA

ADV





La Ludoteca comunale ‘Barone Rosso’ di Fiorano Modenese organizza quattro serate dedicate al ‘Natale con i … fiocchi’: laboratori creativi per adulti, condotti da Monica Guidetti. Sarà possibile realizzare alcune idee per la casa e i regali in occasione delle feste.

I laboratori si terranno al mercoledì dalle ore 21 alle ore 23, al BLA in via Silvio Pellico 9-11. E’ possibile partecipare ad una singola serata al costo di 10 euro oppure a tutte e quattro al costo di 30 euro; le quote sono comprensive dei materiali.

Il numero dei posti è limitato a 10 persone a serata. E’ obbligatorio il green pass.

Mercoledì 10 saranno realizzati decori fuori porta, il 17 la rosa di Natale, mercoledì 24 novembre fiocchi decorativi e il 1° dicembre la cassetta portatutto.

Le iscrizioni si ricevono anche telefonicamente al numero 0536 833414 o via mail ludoteca@fiorano.it e vanno confermate con il pagamento della quota.

Sulla pagina facebook del Bla sono proposti i prototipi degli oggetti che saranno realizzati durante i laboratori.