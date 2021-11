Pallacanestro Scandiano: C Silver, sfida alla Rebasket. B femminile, derby con Puianello

ADV





Seconda vittoria stagionale nel mirino per l’Emil Gas Scandiano, impegnata in uno dei tanti derby reggiani del girone. Al PalaRegnani (sabato 6, ore 18) arriva la Rebasket e per gli uomini di Baroni è necessario riscattare il brutto kappao rimediato lo scorso sabato a Casalecchio: forse la larga vittoria con Omega aveva illuso un po’ tutti, ma la prestazione in terra bolognese ha riportato tutti sulla terra. Anche la Rebasket arriva all’ombra della Rocca animata da desiderio di rivincita: il rinvio forzato della sfida con Correggio costerà con ogni probabilità il kappao a tavolino e la squadra di Casoli, che ha in squadra atleti di grande esperienza come Castagnaro e Bertolini, vorrà di certo rifarsi.

In Serie B femminile (sabato 6, ore 18,30) scocca l’ora della sfida più attesa, quella del derby con Puianello. Fedolfi e compagna affrontano il match con la prima della classe dopo aver perso in rimonta sul parquet di Fiorenzuola, ma dopo aver messo in mostra almeno 20’ di ottima pallacanestro. Puianello, che lo scorso anno ha sfiorato l’A2, comanda la graduatoria in compagnia della già citata Fiorenzuola e ha ovviamente intenzione di allungare, ma la mente corre allo scorso aprile, quando a festeggiare la vittoria furono le biancoblu. Provarci, in fondo, non costa nulla.