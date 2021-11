Calcio, si chiude sul 3-2 l’incontro di campionato tra Udinese e Sassuolo

ADV





Partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Vantaggio lampo dei bianconeri con Deulofeu, gli ospiti ribaltano il punteggio grazie alle marcature di Berardi e Frattesi, prima dei gol di Molina e Beto che a cavallo dei due tempi consegnano la vittoria alla squadra di Gotti. L’Udinese ritrova così i tre punti dopo due mesi di digiuno. Secondo ko consecutivo per i neroverdi dopo quello casalingo contro l’Empoli.

Cambio tattico per Gotti che passa alla difesa a quattro affiancando ai “senatori” Becao, Nuytinck e Samir il debuttante Perez. Molina e Pereyra partono in posizione più avanzata assieme a Deulofeu per innescare l’unica punta Beto. Arslan e Walace i due registi. Anche Dionisi si affida al 4-2-3-1. Come da previsioni è Magnanelli a rilevare lo squalificato Maxine Lopez a centrocampo, mentre Traorè prende il posto di Boga sulla trequarti, dove ci sono anche Berardi e Raspadori dietro a Defrel (Scamacca parte dalla panchina). Come contro il Verona nel precedente turno casalingo, l’Udinese inizia subito forte passando in vantaggio già all’8′ con Deulofeu (provvidenziale l’assist di Becao che serve lo spagnolo nel cuore dell’area), ma una papera di Silvestri consente a Berardi di riportare prontamente gli ospiti in parità. Il primo tempo entra nel vivo e i bianconeri soffrono sempre più la manovra avversaria sugli esterni. Cresce contestualmente l’intensità del Sassuolo che trova al 28′ la rete del 2-1: bravo Frattesi ad anticipare Nuytinck sul cross di Rogerio dalla sinistra e ad andare a segno con il mancino. L’Udinese, costretta a ben due cambi nel primo tempo per gli infortuni di Arslan e Samir, sembra capitolare, ma Molina rimette in partita i friulani realizzando il proprio secondo gol stagionale con una potente conclusione da fuori (decisiva la deviazione di Frattesi).

La gara è un’altalena di emozioni che non mancano anche in avvio di ripresa, aperta dalla rete di Beto che finalizza un’azione di contropiede dei padroni di casa. Sul 3-2 l’Udinese entra progressivamente in controllo. Beto e Deulofeu sono i più attivi alla ricerca del gol sicurezza ma mancano entrambi lo specchio della porta. Il Sassuolo dal canto suo non riesce più a pungere come nella parte centrale del primo tempo. Vani gli innesti di Henrique e Scamacca a metà ripresa per evitare la sconfitta.

Tabellino:

UDINESE (4-2-3-1): Silvestri 5; Perez 5.5, Becao 6.5, Nuytinck 5.5, Samir 5 (36′ pt Udogie 6.5); Arslan 5 (14′ pt Makengo 5.5), Walace 5.5; Molina 6, Pereyra 6, Deulofeu 7; Beto 6.5 (42′ st Success sv).

In panchina: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy.

Allenatore: Gotti 6

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Muldur 5.5, Chiriches 6, Ferrari 5.5, Rogerio 6.5; Frattesi 6.5 (42′ st Harraoui sv), Magnanelli 6 (26′ st Henrique 6); Berardi 7, Traore’ 6 (26′ st Scamacca 6), Raspadori 6; Defrel 6.

In panchina: Pegolo, Satalino, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Toljan, Kyriakopoulos.

Allenatore: Dionisi 6 ARBITRO: Dionisi dell’Aquila 6.

RETI: 8′ pt Deulofeu, 14′ pt Berardi, 28′ pt Frattesi, 39′ pt Molina, 5′ st Beto.

NOTE: pomeriggio dal cielo sereno, terreno in buone condizioni.

Espulso Makengo al 44′ st per somma di ammonizioni. Ammoniti Arslan, Ferrari, Muldur, Consigli, Makengo. Angoli: 1-5. Recupero 2′, 5′ st.