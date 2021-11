Vendite online: anziano truffato a Loiano

ADV





I Carabinieri della Stazione di Loiano, al termine di un’attività d’indagine scaturita da una denuncia di truffa on line subita da un 71enne del posto, hanno identificato e denunciato un 55enne di Viterbo, un 33enne di Torino e una donna milanese 63enne, tutti e tre pluripregiudicati per reati della stessa indole.

I tre truffatori, fingendosi potenziali acquirenti di un ciclomotore storico marca “Villa”, messo in vendita on line, mediante artifici e raggiri, riuscivano a prelevare dalla carta postepay della vittima la somma complessiva di 2500 euro. In particolare, simulando di versare sulla carta di credito ricaricabile del 71enne l’importo concordato per la vendita, lo convincevano a recarsi al bancomat e, mediante indicazioni telefoniche, lo inducevano a digitare il proprio pin abilitando varie transazioni verso altre carte ricaricabili nella loro disponibilità.