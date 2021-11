Evil, questa sera ultima replica al Temple Theater

ADV





EVIL, tratto dal Riccardo III di W. Shakespeare, di e con Marco Marzaioli e Luca Perciballi, replica stasera alle 20:30 al Temple Theater della Casa nel Parco.

Riccardo III è una Star del male. Una sessione Rock dove un attore accompagnato da un musicista complice, attraversa tutta l’opera shakespeariana, raccontandola a tu per tu con lo spettatore.

Prenotazione posti 3534327979 oppure templetheater.sassuolo@gmail.com – Biglietto intero € 10 – Biglietto ridotto per minori di 12 anni € 5

Il Temple Theater rispetta tutte le attuali norme per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 in materia di igiene e sicurezza. Per maggiori informazioni sull’accesso agli spettacoli è consigliabile riferirsi alla segreteria. È preferibile arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo per consentire la gestione degli ingressi in sicurezza.

Temple Theater c/o Casa nel Parco Largo Bezzi, 4 a Sassuolo

Informazioni e segreteria 3470058311