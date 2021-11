Riapre lunedì 15 novembre alla Biblioteca N. Cionini lo spazio consultazione quotidiani e riviste

ADV





Da lunedì 15 novembre sarà di nuovo possibile fermarsi in Biblioteca N. Cionini per leggere quotidiani e riviste, nello spazio emeroteca.

Saranno disponibili 6 postazioni libere, senza obbligo di prenotazione. Per accedere al servizio sarà necessario esibire il green pass all’ingresso e, in caso di particolare affluenza, i turni di permanenza saranno di 1 ora.

Nell’emeroteca della biblioteca potrete trovare i seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Il Sole 24 ore, Il Resto del Carlino, La Gazzetta di Modena, La Verità.

Saranno inoltre disponibili per la consultazione riviste specializzate in vari ambiti, tra cui: attualità (Panorama, Internazionale, l’Espresso, Inchieste), design (AD, Villegiardini), benessere: (Riza psicosomatica, OK Salute e benessere), cultura e curiosità (CIAK, Focus, Linus, Archeo, Prometeo, Gardenia, Cucina Italiana, BBC History, Guerin Sportivo), turismo (Touring, Bell’Italia, National Geographic).