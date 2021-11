Tennis: Campionato Nazionale a squadre A1 maschile, seconda giornata di ritorno

ADV





Dopo il trittico casalingo che ha fruttato allo Sporting Club Sassuolo un ricco bottino di un pareggio e due vittorie, e il raggiungimento della vetta della classifica di girone in qualità di leader con otto punti, è ora giunto il momento per i sassolesi, di disputare la prima delle due trasferte consecutive, in vista della conclusione della fase a girone.

Il primo impegno in calendario sarà contro la diretta inseguitrice, il TC Santa Margherita Ligure, dietro di due lunghezze, che attenderà il sodalizio sassolese sui propri campi in terra rossa domenica prossima.

Nessuna notizia, come da copione, è trapelata per quanto riguarda i nomi a disposizione del capitano Simone Gentili. Si presume quindi che nella compagine sassolese saranno confermati Stefano Napolitano, Enrico Dalla Valle, Michele Vianello, Federico Bondioli, Giulio Mazzoli e Mattia Ricci.

Ricordiamo che gli incontri avranno alle ore 10 è sarà possibile seguire in diretta l’andamento degli incontri mediante la pagina dedicata sul sito dello Sporting Club Sassuolo, www.sportingclubsassuolo.it, in alternativa è possibile collegarsi al sito www.federtennis.it alla sezione Live Score.