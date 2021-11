E’ Jack Miller il più veloce al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana

ADV





La prima giornata di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, in programma questo fine settimana sul Circuit Ricardo Tormo di Cheste, nei pressi di Valencia (Spagna), è stata caratterizzata da un primo turno di FP1 disputato sotto la pioggia, mentre la sessione del pomeriggio ha invece visto il sole tornare a splendere, permettendo ai piloti della MotoGP di migliorare i propri riferimenti sul tracciato per lo più asciutto.

Con le difficili condizioni dell’asfalto, è stato ancora una volta Jack Miller a dettare il ritmo. Secondo già questa mattina sul bagnato, nonostante una scivolata dopo essere finito largo alla prima curva, il pilota del Ducati Lenovo Team ha continuato ad essere veloce anche con le gomme slick nel pomeriggio, riuscendo a segnare il miglior tempo di giornata in 1:30.927 con goome soft nei minuti finali della FP2.

Giornata positiva anche per Pecco Bagnaia che, nonostante sia stato anche lui vittima di una scivolata sul bagnato nella FP1, è riuscito a ritrovare immediatamente il ritmo chiudendo la sessione al sesto posto. Nel pomeriggio, con la pista semi asciutta, il pilota italiano ha segnato infine il terzo tempo di giornata in 1:30.995, a soli 68 millesimi da Miller.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 1° (1:30.927)

“Sono molto soddisfatto di questa prima giornata a Valencia, una delle mie piste preferite in calendario! La Desmosedici GP funziona davvero bene qui e, sia sul bagnato questa mattina che sull’asciutto oggi pomeriggio, mi sono trovato subito a mio agio. Nella FP1 sono incappato in una piccola scivolata: per non forzare alla prima curva sono andato largo, ma appena ho toccato la vernice è stato come finire sul ghiaccio! A parte questo, mi sto divertendo e non vedo l’ora di vedere cosa ci riserverà il resto del fine settimana”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3° (1:30.995)

“E’ stato il mio miglior venerdì di sempre qui a Valencia, perciò sono molto contento. Mi sono trovato subito bene in sella alla moto e abbiamo già le idee chiare su quali aspetti modificare per poter migliorare ancora. Questa mattina sul bagnato sono scivolato alla curva due, un punto dove cado ogni anno, ma poi ho ritrovato subito il ritmo. Anche questo pomeriggio sull’asciutto, nonostante le condizioni non fossero facili a causa del poco grip e delle chiazze ancora di bagnato, siamo stati molto veloci. Sono soddisfatto e pronto per affrontare la nostra ultima qualifica della stagione domani”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista domattina alle ore 9:55 per la sessione di FP3, mentre le qualifiche dell’ultimo appuntamento della stagione MotoGP 2021 si disputeranno a partire dalle ore 14:10 locali, al termine della FP4.