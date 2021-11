“Parliamo di… al Centro”: domenica incontro sulla danza al Centro Via V. Veneto

ADV





Proseguono le rassegne culturali al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese. Per il 2021/22, i promotori della struttura, con il Comitato Fiorano in Festa e il patrocinio del Comune, sotto la direzione artistica del maestro Gen Llukaci, propongono ancora un denso calendario di appuntamenti. Per cui, muniti di mascherine e mantenendo il distanziamento, verranno organizzate variegate iniziative con regolare periodicità, raggruppate in quattro macro rassegne. Tutti gli eventi si terranno presso il Centro – Via Vittorio Veneto 94, Fiorano Modenese – e saranno a offerta libera o con una quota minima di 10/15 euro.

La rassegna “Parliamo di… al Centro” ha preso il via lo scorso 17 ottobre. Quattro incontri, tutti previsti per le ore 17.00 la seconda e la terza domenica di ottobre, e la seconda e quarta di novembre, in cui si tenterà di conoscere, apprendere e condividere momenti all’insegna dell’armonia, parlando di sport e non solo, in collaborazione con il Forum delle associazioni fioranesi e “INArte”. Ecco tutti gli appuntamenti:

14 novembre 2021 – DANZA (con Mirella Rosi attraverso il libro Lettera a un giovane danzatore)

28 novembre 2021 – GINNASTICA ARTISTICA (con Laura Corallo attraverso il libro A ritmo di cuore)

Per tutte le ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito centrovvv.com o di contattare la struttura tramite la mail centrovvv@gmail.com.