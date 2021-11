Assalto al Bancomat di Ponticelli, bottino 40mila euro

ADV





I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili di un furto aggravato commesso ai danni del bancomat della Banca di Imola, filiale di via Montanara a Ponticelli. E’ successo questa notte, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola hanno ricevuto l’allarme dell’istituto di credito che era scattato a seguito di un’esplosione provocata da un ordigno che i malviventi avevano collocato sul bancomat per aprirlo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna per i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. I malviventi sono fuggiti con un bottino di 40.000 euro.