F1: GP di San Paolo, primo tempo in vantaggio per la Ferrari

ADV





Un punto all’attivo per la Scuderia Ferrari Mission Winnow nella Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, arrivato grazie al bel terzo posto di Carlos Sainz mentre Charles Leclerc ha concluso al settimo posto.

Primo tempo in vantaggio. Parafrasando il linguaggio calcistico, nel confronto con l’avversario diretto nella classifica Costruttori la prima parte di questo weekend si è conclusa con la Scuderia in vantaggio per uno a zero, sia grazie al punto iridato conquistato dal pilota spagnolo – il che consente alla squadra di portare a 14,5 le lunghezze di vantaggio sulla McLaren – sia perché sulla griglia di domani se è vero che Norris partirà davanti a uno Charles che manterrà la stessa posizione di partenza di oggi, lo è altrettanto che Ricciardo ne ha perse tre.

Secondo tempo tutto da giocare. Restano ancora 71 giri da disputare per avere il bilancio definitivo di questa settimana e saranno molto lunghi e intensi su una pista difficile e insidiosa. L’obiettivo principale sarà ovviamente quello di consolidare la posizione nella classifica Costruttori. Molto lavoro attende ora i tecnici per preparare la gara e fondamentale sarà l’esperienza accumulata in questi 24 giri. Un’incognita da tenere in considerazione saranno le temperature, che dovrebbero essere sensibilmente più alte rispetto ad oggi pomeriggio.