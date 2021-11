Ruba legna da ardere, coppia denunciata a Monzuno

ADV





E’ stata denunciata dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Vergato una coppia di coniugi sopresi a rubare legna da un terreno situato lungo la Strada provinciale 59 Monzuno. Controllati dai Carabinieri mentre si stavano allontanando a bordo di un’auto, i due soggetti, un 46enne italiano e una 40enne straniera, sono stati trovati in possesso di 3 quintali di faggio utilizzato come combustibile domestico che un’azienda agricola aveva accatastato nel suo terreno in attesa di venderlo. I due predoni dovranno rispondere del reato di furto in concorso. In attesa di essere restituita all’azienda agricola, la refurtiva rinvenuta dai Carabinieri nell’auto della coppia, è stata sequestrata.