Corte Ospitale di Rubiera: pubblicato il nuovo bando “Forever Young”

Giunge alla quarta edizione “Forever Young”, il progetto residenziale riservato alle giovani compagnie teatrali italiane, ideato e promosso da La Corte Ospitale di Rubiera, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

“Forever Young è un progetto consolidato di Corte Ospitale – afferma Giulia Guerra, direttrice di Corte Ospitale– che giunge quest’anno alla quarta edizione, l’unico progetto di Corte Ospitale che attraversa le due anime del nostro centro, quella residenziale e quella produttiva. Un progetto di cui siamo orgogliosi, perché coerente con una delle nostre vocazioni principali: il sostegno e l’accompagnamento di nuovi percorsi artistici.

Forever Young ci permette di intercettare nuovi talenti e nuovi modi di abitare il palcoscenico: è uno dei grandi pregi di questo bando, che si presenta oggi in una forma rinnovata, con un’ulteriore preziosa opportunità per le giovani compagnie, quella di confrontarsi con un palco internazionale, grazie ad una nuova collaborazione attivata con Premisses, una consolidata esperienza franco-belga che si sviluppa oltre i nostri confini e che condivide con noi lo stesso motore. Offrire ai giovani artisti questa ulteriore possibilità di crescita ci rende particolarmente orgogliosi di questo progetto.”

Dopo l’ultima edizione vinta dallo spettacolo La Gloria, di Fabrizio Sinisi, regia Mario Scandale, con Alessandro Bay Rossi, Dario Caccuri e Marina Occhionero, con questa nuova edizione La Corte Ospitale continua ad offrire alle giovani compagnie italiane un tempo dedicato allo studio, alla ricerca e alla creazione, un’opportunità di crescita attraverso il confronto con il palcoscenico e con le dinamiche dell’allestimento teatrale. Un confronto che da quest’anno apre all’Europa attraverso nuove collaborazioni che La Corte Ospitale ha attivato negli ultimi mesi.

Saranno selezionati un massimo di cinque progetti produttivi di Compagnie teatrali professioniste italiane under 35, ai quali sarà offerto un periodo di residenza artistica presso gli spazi della Corte Ospitale, che potrà variare da un minimo di 15 a un massimo di 20 giornate.

Per il periodo di residenza il lavoro delle Compagnie sarà accompagnato da azioni di tutoraggio.

I cinque progetti selezionati saranno presentati, in forma di studio della durata di 30 minuti, all’interno de L’Emilia e una notte 2022, la rassegna estiva curata della Corte Ospitale, alla presenza della commissione che in quella sede proclamerà il progetto vincitore.

Ogni Compagnia riceverà un contributo alla residenza di € 1500 e un cachet per la presentazione dello studio dello spettacolo di € 800. La Corte Ospitale si farà carico dell’ospitalità completa (vitto e alloggio presso i propri spazi).

Al progetto vincitore verrà riconosciuto, inoltre, un premio di produzione pari a € 8.000 e La Corte Ospitale prenderà in carico la distribuzione dello spettacolo vincitore per le stagioni 2022-2023 / 2023-2024 come produzione del centro.

A seguito di un accordo stretto con Associazione Hystrio, lo spettacolo vincitore sarà ospitato a Milano all’interno delle giornate dedicate ai Premi Hystrio nel 2023 (in alternanza con il Premio Scenario, anch’esso a cadenza biennale). La Corte Ospitale ha inoltre attivato una collaborazione con Premisses, rete franco-belga di sostegno e accompagnamento a giovani professionisti dello spettacolo dal vivo francesi e belgi. Lo spettacolo vincitore di Forever Young verrà ospitato in Francia nella seconda metà di settembre 2022. A sua volta, lo spettacolo vincitore di Premisses verrà ospitato a Rubiera durante il festival di Forever Young fuori concorso.

C’è tempo fino al 10 gennaio 2022 per inviare il progetto.

Le cinque Compagnie finaliste saranno selezionate da una commissione, composta da esperti del settore, operatori, giornalisti, che sarà annunciata a dicembre 2021.

La comunicazione dei cinque progetti selezionati avverrà entro il 10 febbraio 2022.

La seconda selezione, volta alla designazione della compagnia vincitrice del sostegno alla produzione, avverrà a seguito della presentazione dello spettacolo durante L’Emilia e una notte a luglio 2022.

Le Compagnie interessate dovranno compilare la modulistica allegata al bando e inviarla entro e non oltre il 10 gennaio 2022 all’indirizzo email fycorteospitale@gmail.com.

Il bando e la modulistica completa sono disponibili sul sito della Corte Ospitale all’indirizzo www.corteospitale.org.

Per informazioni fycorteospitale@gmail.com, tel. 0522621133.