PUMS, al via il progetto di fattibilità per il Centro di mobilità di San Benedetto Val di Sambro

PUMS, al via il progetto di fattibilità per il Centro di mobilità...

Avviato dalla Città metropolitana il progetto di fattibilità tecnico-economica del terzo Centro di mobilità finanziato dal fondo opere prioritarie del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili-MIMS e previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile-PUMS, nell’ambito della stazione di San Benedetto Val di Sambro per la sua qualificazione a nuova polarità a servizio del territorio nel ruolo di hub intermodale.

Fino a lunedì 22 novembre sarà possibile partecipare al sondaggio online rivolto in particolare ai pendolari e alle persone che si muovono nella stazione di San Benedetto per raccogliere esigenze e proposte per il progetto in corso.

A questa prima indagine, destinata in particolare a chi prende il treno e vive la stazione, ne seguirà una seconda dedicata ai cittadini residenti nei Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli.

Il PUMS di Bologna metropolitana descrive la mobilità come una rete che integra i diversi sistemi di trasporto pubblico e i mezzi privati (auto, moto, bici…), per rendere la mobilità più sostenibile. In questa rete sono previsti 30 Centri di mobilità, luoghi di interscambio e al contempo nodi urbani di qualità che rigenerano l’area intorno alle stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano per offrire alle persone in movimento gli spazi e i servizi di cui hanno bisogno nel passaggio da un mezzo di trasporto all’altro: parcheggi scambiatori, velostazioni per sosta e servizi dedicati alle biciclette, punti di ricarica per i mezzi elettrici, soluzioni per la mobilità condivisa e nuove connessioni per la mobilità attiva.

