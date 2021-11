ADV





Incendio questa sera intorno alle 18 di una canna fumaria con coinvolgimento del tetto in laterizio e della struttura di appoggio della copertura in legno, via delle Scuole a Scandiano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco da Sassuolo con volontari di Luzzara. Danni rilevanti allo strato piu esterno del tetto, ma l’abitazione è rimasta indenne e fruibile.