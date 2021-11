Seconda vittoria consecutiva per la Green Warriors: Aragona superata 3-1

ADV





Seconda vittoria consecutiva per la Green Warriors Sassuolo, che tra le mura amiche del Pala Consolata supera 3-1 una mai doma Seap Dalli Cardillo Aragona e sale a quota 10 punti in classifica generale.

Le neroverdi partono forte e – trascinate da Busolini e Gardini – si aggiudicano in scioltezza il primo parziale. Nel secondo però la musica cambia: Aragona cresce in ricezione ed in attacco e costruisce tanto in difesa. Il set prende presto la strada dell’equilibrio e le due formazione procedono a braccetto. Nel finale le ospiti sembrano trovare lo spunto vincete e vanno avanti 21-24: Sassuolo però non ci sta e prima pareggia poi va a sua volta al setball, chiudendo 27-25. Il terzo parziale è una fotocopia del secondo, tutto in equilibrio fino al 12-15 quando Aragona tenta la fuga: le padrone di casa comunque non si scompongono e ricuciono il gap. Tutto di nuovo in parità, poi la Seap mette la freccia: 21-24. Sassuolo annulla per ben due volte come aveva fatto nel parziale precedente, ma questa volta Aragona chiude ed accorcia 2-1 nella conta dei set. Quarto parziale in cui Sassuolo tenta – come nel primo set – la fuga fin dai primi scambi, trascinata da una super Gardini (10-6, 17-9). Aragona però non si dà per vinta ed accorcia 19-16: il finale di set sorride però alle padrone di casa che chiudono 25-21.