Reggio Emilia: maltrattamenti in famiglia, la polizia arresta un uomo

Ieri sera intorno alle 23 la Squadra Volante è intervenuta presso via Bramante per la segnalazione di una lite in famiglia.

Sul posto gli agenti hanno trovato in strada una donna e la figlia terrorizzate ed in forte stato di agitazione.

Nel frangente usciva dal cancello di casa il marito della donna, di nazionalità italiana che anche in presenza degli agenti si scagliava contro le donne minacciandole di morte.

Gli operanti sono riusciti a portare l’uomo verso l’autovettura di servizio mentre continuava comunque a minacciare di morte le due donne ed è stato successivamente portato negli uffici della locale Questura per gli atti di rito, mentre le donne, che presentavano visibili segni sul volto e in particolare la figlia un evidente gonfiore/rossore all’emivolto sinistro, sono andate al Pronto Soccorso per farsi refertare e formalizzare denuncia/querela nei confronti dell’uomo che al termine di tutti gli accertamenti è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari.