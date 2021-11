Strage Sassuolo, Fava: “Immenso cordoglio, vicenda orribile”

ADV





“Davanti a tragedie così orribili non si può fare altro che esprimere il più profondo cordoglio a chi rimane su questa terra e in queste disgrazie perde l’affetto di persone care. A Sassuolo un padre ha ucciso l’ex compagna, i loro due figli e la suocera. Dietro a questo atto folle e sconsiderato purtroppo si percepisce l’ennesimo reiterarsi di una mentalità che considera mogli e figli come oggetti e non come persone, ma più in generale è lo specchio di un profondo disagio nella società, sempre più composta da individui soli. Viene difficile pensare a un’intera famiglia distrutta.

Tutte le persone che sono morte non ci sono più perché qualcuno ha pensato di poterle cancellane con la stessa semplicità con cui si toglie un numero da una rubrica, in una totale assenza di umanità. Come detto, il pensiero va a chi rimane, in particolare alla figlia adolescente della donna uccisa, che ha perso in solo giorno la madre, i due fratellini e la nonna”.

Il segretario provinciale Pd Davide Fava ha commentato il tragico fatto di Sassuolo.