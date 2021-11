Unione Autoscuole Carpi: sabato 27 novembre l’inaugurazione della nuova sede, alla presenza delle autorità cittadine

ADV





Un pomeriggio di festa per il taglio del nastro della nuova sede: sarà un appuntamento importante, quello di sabato 27 novembre quando, a partire dalle ore 15:30, al civico 16/a di via Ariosto, a Carpi, prenderà avvio l’evento di inaugurazione dei nuovi spazi di Unione Autoscuole Carpi, in cui troverà nuova collocazione la sede di via De Amicis.

Nei nuovi locali, molto più ampi dei precedenti, con strumenti tecnologici rinnovati e più adatti alle esigenze di didattica, sarà collocata anche l’Agenzia di pratiche auto sita attualmente nella sede di via Lenin, in cui tuttavia resteranno i locali per le visite mediche e i corsi per il conseguimento della patente.

All’appuntamento parteciperanno anche le autorità cittadini, a partire dal Sindaco Alberto Bellelli.

Un nuovo traguardo per la realtà cittadina che, nata nel 1978, vanta oltre trent’anni di storia, e che rappresenta, per chi deve conseguire la patente di guida, il principale punto di riferimento sul territorio non solo carpigiano, avendo una sede anche a Novi di Modena.

Una lunga avventura, cresciuta insieme alla città, e cambiata nel tempo per aggiornarsi alle nuove esigenze, normative e tecnologiche: dai fondatori – Autoscuola Cavazzoli, Autoscuola Rossi, Autoscuola Cortese, Autoscuola Touring – sino agli attuali soci, Barbara Carra, Fabio Andreoli, Giuliano e Roberto Cattini: “Siamo davvero emozionati per questa inaugurazione. La sede è veramente all’avanguardia, e siamo molto orgogliosi di aver investito risorse ed energie importanti per metterla a disposizione dei cittadini di tutte le età. L’Unione Autoscuole Carpi ha aiutato a ‘prendere la patente’ a generazioni di carpigiani, migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi che in questo passaggio così importante per l’affermazione personale e l’acquisizione di un senso di indipendenza e autonomia ci hanno trovati sempre al loro fianco, attenti e partecipi. Lo facciamo da sempre, e continueremo a farlo, noi e i nostri collaboratori, con i quali formiamo una squadra che, più che un team di lavoro, è un vero e proprio gruppo di amici. Aspettiamo numerosi i cittadini per poter brindare insieme a loro all’apertura di questo nuovo capitolo della nostra lunga storia”.

Il taglio del nastro con le autorità è previsto per le ore 16:30.

Durante il pomeriggio sarà presente un rinfresco e musica con il Dj set di Enzo Ferrari.

Per accedere agli spazi sarà obbligatorio esibire il Geen Pass.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.unioneautoscuolecarpi.it, la pagina Facebook e il profilo Instagram Unione Autoscuole Carpi.