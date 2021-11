Carpi F. C. 1909, il Sindaco Bellelli sull’ordinanza del Consiglio di Stato

ADV





Così il Sindaco Alberto Bellelli riguardo l’ordinanza del Consiglio di Stato sulla vicenda della società calcistica cittadina “Carpi F. C. 1909”.

«Con l’ultimo rigetto anche da parte del Consiglio di Stato si chiude definitamente la vicenda iniziata a giugno. Viene confermata la correttezza delle nostre azioni. Ora ci aspettiamo che ci venga riconsegnata in modo celere l’impiantistica sportiva, così da poter avviare in tempi rapidi la sua manutenzione e il suo affidamento.

Nell’esprimere la mia soddisfazione per il risultato ottenuto, rimarco invece la mia delusione per il tempo perso e per le risorse impiegate per difenderci causa il persistere della società nei ricorsi in tutti i gradi di giudizio».