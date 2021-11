Controlli dei Carabinieri nel centro di Modena: arrestato 18enne per rapina aggravata

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 18enne tunisino per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e altro. Verso le ore 20.00, una pattuglia di Carabinieri intenta nel controllo del centro storico e delle piazze cittadine, hanno appreso da un gruppetto di ragazzi che pochi istanti prima, nella zona pedonale dell’ex manifatture e tabacchi, uno di loro sarebbe stato vittima di una rapina da parte di un giovane armato di coltello, fuggito in bicicletta dopo avergli sottratto il marsupio.

I militari, acquisita la descrizione della persona, si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto rapinatore, rintracciandolo ed inseguendolo fino nei pressi del parco Novisad, dove è stato raggiunto e bloccato. Nel parco non sono mancati momenti di concitazione poiché il giovane, nel tentativo di evitare l’arresto, dopo aver provato a disfarsi del coltello anche di un passamontagna, ha opposto una forte resistenza ai militari, proseguendo nella sua condotta violenta anche all’interno degli uffici della caserma, fino al trasferimento nella camera di sicurezza.