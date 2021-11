Il prefetto Alessandra Camporota in visita a Vignola

ADV





Nella mattinata di venerdì 19 novembre, il prefetto di Modena dott.ssa Alessandra Camporota è stata accolta a Vignola per una visita istituzionale sul territorio. Il prefetto ha dapprima partecipato, insieme al sindaco Emilia Muratori e ai componenti della Giunta, a una iniziativa di saluto ai bambini di tutte le Scuole d’Infanzia e Primarie organizzata dalla Direzione Didattica di Vignola, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Successivamente, ci si è spostati in via Pertini, angolo via per Sassuolo dove c’è il cantiere del costruendo Polo della sicurezza.

Sul posto anche i sindaci di Marano Galli, di Guiglia Lagazzi, di Savignano Tagliavini, di Castelnuovo Paradisi, il sindaco di Castelvetro e presidente dell’Unione Terre di Castelli Franceschini e il consigliere regionale vignolese Simone Pelloni. Alla visita erano stati invitati anche i componenti del Consiglio comunale cittadino. E’ stata l’occasione anche per conoscere più da vicino l’associazione di pubblica assistenza Avap, la cui sede si trova proprio di fronte al novo Polo della sicurezza.

Nell’intento di far conoscere al prefetto le eccellenze culturali ed economiche della città di Vignola, la dott.ssa Camporota ha potuto poi effettuare un tour guidato alla famosa Scala a chiocciola di Palazzo Barozzi e visitare le sedi storiche di villa Tosi-Bellucci, sede del Comune. Infine, ultima tappa presso l’azienda agricola Ripa di Sotto che, proprio nella giornata di sabato 20 novembre, inaugurerà uno spaccio di soli prodotti a base di ciliegie, che il prefetto ha potuto visitare in anteprima.

“Apprezziamo l’obiettivo del prefetto di visitare di persona il territorio per comprenderlo meglio e siamo molto orgogliosi che abbia voluto conoscere la nostra realtà – ha confermato il sindaco di Vignola Emilia Muratori – Abbiamo colto l’occasione per farle vedere da vicino il cantiere del futuro Polo della sicurezza e l’area dove, nei nostri obiettivi, dovrà sorgere la nuova Caserma dei Carabinieri. La nostra città vanta tante eccellenze per le quali è conosciuta a livello nazionale. Ci ha fatto molto piacere che la dott.ssa Camporota abbia voluto salire sulla Scala a chiocciola come che abbia potuto visitare una delle tante aziende agricole che, nel tempo, hanno costruito la fama dei prodotti della nostra terra”.