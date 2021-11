Passante di Bologna, soddisfazione di Comune e Regione per risposta Autostrade

ADV





Esprimono soddisfazione il Sindaco del Comune di Bologna, Matteo Lepore, e il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in merito alla lettera di Autostrade che accoglie in modo ampio le proposte di modifica sull’opera.

La lettera accoglie tutte le proposte migliorative indicate, in chiave di transizione ecologica e mitigazione ambientale, oltre ad una un’indicazione fondamentale, così come auspicato dal Comune di Bologna: la suddivisione dei progetti del Passante in due fasi.

La ‘Fase 1’ conterrà tutto ciò che è compatibile con il Progetto Esecutivo dell’opera, al fine di permettere un avvio immediato dei cantieri a valle dell’ultima Conferenza dei Servizi.

La ‘Fase 2’, invece, conterrà i provvedimenti che necessitano dell’avvio di una progettazione dedicata o una sperimentazione. Questa impostazione permetterà di ottenere il massimo delle prestazioni senza fermare l’iter, nell’ottica di un progetto a prova di futuro e di sostenibilità.

In merito alle proposte avanzate dal Comune di Bologna formalmente non accolte da Autostrade, si precisa che la non ammissibilità fa riferimento solo al fatto che esse spettano ad altri enti, come ad esempio la costituzione dell’Osservatorio Ambientale o l’individuazione di ulteriori aree da desigillare in compensazione del consumo di suolo.

In merito alla individuazione di nuove possibili coperture, Autostrade ha recepito la possibilità di una predisposizione così come richiesta in sede di Conferenza dei servizi da parte del Comune di Bologna, con predisposizione delle fondazioni inclusa. Tali progettualità saranno quindi da affrontare nella ‘Fase 2’.

“Valuto positivamente la risposta di Autostrade, che recepisce in modo ampio le richieste che l’Amministrazione Comunale di Bologna aveva avanzato a fine dello scorso mandato – commenta il Sindaco Matteo Lepore -. È stato accolto in modo esaustivo il nostro progetto per un Passante di Nuova Generazione. La Giunta del Comune di Bologna si potrà esprimere in merito alla collocazione urbanistica dell’opera, proponendo così al Consiglio Comunale l’atto definitivo.

Come Sindaco Metropolitano chiederò uno specifico approfondimento relativo alle opere adduttive riferite agli altri comuni, vista la disponibilità a condividere un cronoprogramma generale degli interventi”.

“Credo davvero che la risposta di Autostrade alle proposte migliorative che il sistema territoriale aveva indicato per la realizzazione del Passante- ha detto il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini- rappresenti un risultato importante. Perché stiamo parlando di un’opera non più rinviabile, che guarda al futuro e che non sottovaluta l’importanza di quello che sarà l’impatto ambientale dell’opera stessa. Anche dalla realizzazione di infrastrutture utili al territorio, al lavoro e alle persone- conclude il presidente della Regione- passa la ripresa e rilancio del nostra regione, che deve già guardare oltre la difficile fase che stiamo attraversando”.