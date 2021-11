A Carpi la Protezione civile incontra i cittadini

ADV





Conoscere e affrontare i rischi di alluvione, sisma e fenomeni ventosi con particolare riferimento agli ultimi eventi accaduti sul territorio: la Protezione Civile di Carpi incontra i cittadini nel corso di una serata organizzata insieme ad “Ushac Arcobaleno Odv”, in programma giovedì 25 novembre alle ore 20:30 al Circolo “Loris Guerzoni” in via Genova, 1. Sarà l’occasione per approfondire alcune tematiche di stretta attualità, anche in riferimento al rischio chimico-biologico, con i volontari della Protezione civile che illustreranno i comportamenti corretti da seguire.