Chiusure notturne della stazione di Castel San Pietro in A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire Lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 24 e giovedì 25 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.