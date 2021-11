Gran Premio del Qatar: Carlos settimo, Charles ottavo

ADV





Lewis Hamilton (Mercedes) vince il GP del Qatar. L’inglese ha condotto per tutta la gara. Secondo Verstappen, risalito dal settimo posto in griglia dopo la penalità. Terzo gradino del podio per Fernando Alonso. Carlos Sainz è arrivato settimo, Charles Leclerc ottavo.

Ora Hamilton ha 8 punti da recuperare al rivale in classifica piloti, a due gare dalla fine del Mondiale. Leclerc è a 152, Sainz a 145,5.

La Scuderia Ferrari, guadagna altri otto punti sulla McLaren. La differenza è ora di 39,5 punti.